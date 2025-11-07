MUP UPOZORAVA Novi oblik internet prevare!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava za tehniku, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, upozorava građane da je u opticaju novi oblik internet prevare („fišing“ kampanja) u kojoj se građanima šalju lažni mejlovi i dokumenti koji se predstavljaju kao zvanična prepiska MUP-a Republike Srbije, tužilaštva za visokotehnološki kriminal ili drugih državnih organa.

U ovim porukama se lažno navodi da je protiv primaoca pokrenuta istraga zbog navodnog posećivanja zabranjenih internet stranica, kao i da je neophodno da u roku od 24 sata odgovori ili dostavi podatke.

U nekim slučajevima se u prilogu nalaze falsifikovana pisma sa lažnim potpisima i pečatima, koja sadrže ozbiljne optužbe i navodne službene naloge za istragu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da – državni organi nikada ne komuniciraju putem mejla na ovakav način sa građanima, ne traže lične podatke, lozinke ili bilo kakve zvanične odgovore elektronskim putem, i ne šalju sudske naloge, pozive ili obaveštenja putem običnih ili masovnih imejlova.

Svrha ovih poruka je prevara građana i pokušaj pribavljanja ličnih podataka, novca ili instalacije zlonamernih programa (malvera) na računar ili mobilni telefon.

Ovakve aktivnosti najčešće potiču iz inostranstva i sprovode se u vidu „nigerijskih“ ili „fišing“ prevara, sa ciljem da se izazove strah i navede žrtva da postupi po uputstvima prevaranata.

Građani se pozivaju da ne otvaraju priloge ili linkove u ovakvim porukama, ne odgovaraju na takve mejlove, i da ih odmah obrišu ili prijave Službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala na adresu vtk@mup.gov.rs.

Zajecaronline/Alo/ N.B.

