MUP SAOPŠTIO: Danas počinje druga Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 64 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 1, a povređeno 38 lica.

Danas počinje II Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja i trajaće do 25.03.2026. godine, i biće usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa kao i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

-Apelujemo na vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila naročito u zonama pešačkih prelaza, ne upravljaju vozilom ukoliko su prethodno konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje i preduzimanje radnji i pokažu dodatnu pažnju i obzir ukoliko se u vozilu prevoze deca- navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:

-Svim učesnicima želimo bezbedno učešće u saobraćaju.

Zajecaronline.com/N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.