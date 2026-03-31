MUP: Dve osobe poginule, 30 povređeno u 86 nezgoda širom Srbije

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 86 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 30 lica.

Prema najnovijoj analizi stanja bezbednosti saobraćaja, zabeležen je pozitivan trend – smanjen je broj poginulih i povređenih lica u saobraćajnim nezgodama.

-U odnosu na 2025. godinu, broj poginulih manji je za 18 lica, dok je broj povređenih smanjen za 597 lica. Ovi rezultati ukazuju da preventivne i represivne mere daju određene efekte, ali i dalje postoji prostor za unapređenje. I pored pozitivnih pomaka, brzina ostaje dominantni faktor koji utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda, ali i na težinu njihovih posledica. Neprilagođena i prekoračena brzina direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju- navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:

”Apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas i prilagode vožnju uslovima na putu. Takođe, pešake i druge učesnike pozivamo na odgovorno i bezbedno ponašanje. Bezbednost saobraćaja je zajednička odgovornost. Bezbednost zavisi od svih nas.”

Zajecaronline.com/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

