Mokranjčevi dani od 13. do 19. septembra u Negotinu

Festival “Mokranjčevi dani” biće održani od 13. do 19. septembra u Negotinu, rodnom gradu kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, najavili su organizatori.

“Ove godine biće održano 25 festivalskih programa. Prestižno ‘Natpevavanje horova’ na scenu će dovesti pevače iz Norveške, Austrije, Mađarske, Slovenije, Republike Srpske i Srbije. Nastupiće Vidinska filharmonija i solisti Opere iz Sofije”, navedeno je u saopštenju.

Festival je saopštio da će publika biti u prilici da čuje soliste među kojima su gitarista iz Italije Alberto Mesirka i violinistkinja iz Holandije Julija Hartig, dok će koncerte održati Simfonijski orkestar i Hor Radio-televizije Srbije, sa šefom-dirigentom Srboljubom Dinićem.

Kako je najavljeno, u okviru programa biće i koncerti Hora AKUD “Ivo Lola Ribar” iz Beograda i dirigenta Milovana Pančića, kao i Vokalne grupe “Konstantin” iz Niša.

“Posebnu pažnju privući će koncert pobednika prošlogodišnjeg ‘Natpevavanja’ – Negotinskog pevačkog društva, kojim diriguje Danilo Perković, ali i premijera dečje opere ‘Žabica lutalica’ Dimitrija O. Golemovića”, istaknuto je u saopštenju.

U okviru festivala biće održan i seminar za dirigente “Dirigentsko hodočašće”, naučna tribina u čijem fokusu će biti muzika Stevana Mokranjca, promocije knjiga i izložbe, navedeno je u saopštenje.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

