“MOJ PREDLOG JE DA SE U 50 DANA PRONAĐE KUPAC” Vučić: Pozivam OFAK i vladu SAD da nam daju licencu

Pozivam OFAK i vladu SAD!



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o NIS-u, rekao je da su juče imali sednicu Vlade, i da je bilo glasova koji su tražili nacionalizaciju. Naveo je da je njegov predlog bio drugačiji i da je on usvojen juče.

– Juče smo imali sednicu Vlade, pošto je bilo glasova da se stvari odmah preuzme i izvrši nacionalizacija.

– Moj je predlog bio drugačiji i usvojen je. Amerikanci su tražili moju reč, javno datu, i ja sam to rekao, mi nećemo da idemo bez obzira na to, može da nam rafinerija bude ugašena. Veće su šanse da nam ne daju licencu. 40-60%. Pozivam ih još jednom da nam daju licencu. Srbija je dobro razumela makar se ne slagala sa nečijom porukom. Mi moramo da damo neko vreme našim prijateljima i iz Emirata i iz Mađarske koji razgovaraju. Ima još strana, mi znamo samo deo.

Pozivam OFAK i vladu SAD!

– Moj je predlog da se u narednih 50 dana pronađe kupac. Želimo svaki uspeh Rusima, voleli bismo da su nama ponudili, ali poštujemo njihovo pravo. Posle toga nećemo imati više nikakvu mogućnost, i moraćemo ako ne dođe do toga, 50 dana smo spremni da trpimo sve, jer nećemo da nacionalizujemo ni danas, ni sutra, ni prekosutra. Tražio sam da se cela Vlada izjasni. Posle 50 dana ako ne dođe do stvaranaj kupoprodajnog ugovora, mi nemamo drugog izbora. Ni tada nećemo odmah, nego ćemo da uvedemo prinudnu upravo i da platimo najveću moguću cenu ruskim prijateljima.

– Nadam se da će sankcije biti ukinute jednom, ali neće skoro. Ovo što sad pregovaraju, nema ništa od toga. To je samo igra nerava.

– Pozivam OFAK i vladu SAD da nam daju licencu. Znači nam u narednih 48 sati na period od 50 dana. To je moja molba i zahtev SAD. Mislim da je fer. Jer ako ste dali ruskom bankarskom skeotru da finansira nuklearne elektrane, preko OFAK-a, razmislite da li ste fer prema Srbiji.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!