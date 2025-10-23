Mogla bi biti zabranjena supstanca koju svakodnevno koristimo – povezuje se s većim rizikom od raka
EU razmatra da zabrani etanol koju klasifikuje kao opasnu supstancu koja povećava rizik od malignih oboljenja tj. potencijalno je kancerogen.
Povezuje se s većim rizikom od raka
Etanol je supstanca koja se koristi u mnogim sredstvima za dezinfekciju ruku, za čišćenje i u drugim proizvodima, navodi Fajnenšel Tajms.
Interna preporuka od 10. oktobra jedne od radnih grupa u okviru Evropske agencije za hemikalije (ECHA) označila je etanol kao toksičnu supstancu koja povećava rizik od raka i dovodi do komplikacija u trudnoći.
U internoj preporuci se sugeriše da je potrebno zabraniti fetanol i zameniti ga nekim drugim supstancama u sredstvima za čišćenje i drugim proizvodima.
Komitet za biocidne proizvode ECHA trebalo bi da se sastane između 25. i 28. novembra da bi preporučio regulatornim telima njegovu zamenu, a konačnu odluku će doneti Evropska komisija.
Zajecaronline/Bizportal/N.B.
