Karate klub „Đerdap“ iz Kladova ponosno će predstavljati Srbiju na predstojećem Svetskom prvenstvu u karateu u organizaciji WSKA, koje se održava u Kadizu, Španija, od 19. do 21. septembra.

Na ovom prestižnom takmičenju učestvovaće troje mladih sportista – Denis Nikolić, Lana Katić i Jelena Mudrinić, članovi Karate kluba „Đerdap“.

Mladi karatisti iz Kladova brane boje Srbije na svetskom prvenstvu u Španiji

– Denis, Lana i Jelena vredno su trenirali i spremali se, pokazali posvećenost i disciplinu, i verujemo da će dostojno braniti boje naše zemlje. Ovo je ujedno i prilika da se još jednom potvrdi kvalitet i talenat mladih sportista iz našeg kluba“, istakao je Borko Tufajević, trener Karate kluba „Đerdap“ i reprezentacije Srbije.

Trener kluba naglašava da je učešće na Svetskom prvenstvu velika čast i ponos, kako za klub, tako i za grad Kladovo i čitavu Srbiju.

Zajecaronline/Rina.rs/N.B.

