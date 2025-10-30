Mjuzikl za decu “Boki i KrokoROKodilosi” u Kladovu

Biblioteka “Centar za kulturu” Kladovo priređuje mjuzikl za decu “Boki i KrokoROKodilosi” koji pruža jedinstvenu priliku da se najmlađi druže i uživo upoznaju sa glumcem i omiljenim voditeljem TV emisije Lagalica – Bojanom Ivkovićem Bokijem, koji je kroz godine postao prava zvezda odrastanja dece širom Srbije.

Predstava je zamišljena kao interaktivna muzička avantura puna smeha, igre i pesme, a u njoj, pored Bokija, nastupa i energični bend KrokoRokodilosi, koji decu uvodi u svet ritma, muzike i prijateljstva.

Sviraju, pevaju i glume:

Bojan Ivković Boki (Lagalica), vokal i bubnjevi

Bane Radovanović – bas i glas

Branko Trijić – gitare

I – svi vi + 3

Koncerti su besplatno organizovani za predškolski i osnovnoškolski uzrast za decu svu decu sa područja opštine Kladovo.

Utorak, 4. novembar 2025. od 10.00 i od 11.30 časova.

Pokrovitelj je Opština Kladovo.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

