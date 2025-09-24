Ministarstvo: Srbija odgovorno sprovodi mere protiv svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da Srbija odgovorno sprovodi mere protiv afričke svinjske kuge i da je spremna na regionalnu saradnju.

“Republika Srbija je u proteklom periodu sprovodila sve mere u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama Evropske komisije i Svetske organizacije za zdravlje životinja. To podrazumeva blagovremeno otkrivanje i prijavljivanje žarišta, primenu mera eutanazije zaraženih životinja, kao i pojačanu kontrolu kretanja, posebno u pograničnim područjima”, navodi se u saopštenju iz kabineta ministra poljoprivrede.

Povodom izjava i komentara koji su se pojavili u javnosti povodom afričke svinjske kuge u regionu, naglašava se da je reč o zaraznoj bolesti životinja koja već više godina pogađa veliki broj evropskih zemalja, bez obzira na državne granice.

Ističe se da će Srbija i dalje delovati odgovorno, sa ciljem zaštite stočarske proizvodnje i očuvanja zdravlja životinja.

“Uvereni smo da je borba protiv afričke svinjske kuge zajednički izazov za sve države u regionu i da zahteva saradnju, razmenu iskustava i uzajamnu podršku. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije ostaje spremno da sarađuje sa kolegama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i svih susednih zemalja, u interesu što efikasnijeg suzbijanja ove bolesti”, ističe se u saopštenju.

Ministar poljoprivrede Hrvatske David Vlajčić izjavio je ranije da ne može da isključi tezu da se afričkom svinjskom kugom protiv Hrvatske vodi “specijalni rat”.

“Žarišta zaraze ove godine stvorila su se u Srbiji gde se bolest rapidno širila, a potom se kod nas pojavljuju tačkasta žarišta. Sami zaključite. Ne želim ništa da isključim”, rekao je Vlajčić novinarima u Osijeku.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

