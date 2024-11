Ministarstvo prosvete: U 49,58% škola nastava se odvija redovno, u 32,79% izmenjen režim

Ministarstvo prosvete: U 49,58% škola nastava se odvija redovno

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da, prema podacima dobijenih od školskih uprava, 49,58 odsto škola radi redovno, 32,79 odsto škola radi u izmenjenom režimu, dok je u 17,63 odsto škola nastava obustavljena u potpunosti.

Sve predškolske ustanove danas rade u punom kapacitetu, navedeno je u saopštenju.

Četiri prosvetna sindikata koji su nezadovoljni predlogom vlade za rešavanje njihovog materijalnog položaja danas su organizovali štrajk.

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas štrajk ne vodi nigde i pozvao sindikate da se vrate dijalogu.

“Setite se kolike su plate bile pre dve, pet, 15 godina. Njih čeka kolektivni ugovor. Nema više para“, rekao je Vučević

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je, povodom štrajka prosvetnih radnika, da je obustava rada forma izražavanja nezadovoljstva, ali da obustavu rada ne upražnjavaju svi i da se ne može dozvoliti da “dete dođe u školu i sedi”.

“Zamolila bih sve roditelje i prosvetne radnike da stave u prioritet svojih ciljeva to da deca treba da uče i rade. Predlog Vlade je da u 2025. godini nastavimo sa dijalogom. Da vidimo koje su to dalje mogućnosti i da težimo ka cilju da najniža plata u prosveti bude izjednačena sa prosečnom. Čim to materijalne okolnosti budu dozvolile”, rekla je ona.

Ona je rekla da su sva obećanja koje je prosvetnim radnicima dalo Ministarstvo prosvete tokom 2023. godine ispunjena. Sva osim jednog – da najniža plata u prosveti bude izjednačena sa prosečnom platom u Srbiji.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.