Ministarka Snežana Paunović obišla JP “Jedinstvo” u Kladovu

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović obišla je danas Javno preduzeće „Jedinstvo“ u Kladovu, gde je realizovan značajan projekat unapređenja sistema za distribuciju toplotne energije.

Kako je saopšteno iz resornog ministarstva, tokom obilaska ministarka je upoznata sa radom podstanice za distribuciju toplotne energije, u okviru koje je uspešno rešen problem energetskih gubitaka, čime je unapređena efikasnost sistema i obezbeđeno kvalitetnije snabdevanje građana toplotnom energijom.

Projekat je realizovan uz podršku sredstava dodeljenih kroz prvi javni poziv Ministarstva, a iz ovog javnog preduzeća ističu da već pripremaju dokumentaciju za učešće u drugoj fazi, odnosno novom javnom pozivu, kako bi nastavili sa daljim unapređenjem infrastrukture i povećanjem energetske efikasnosti.

Ministarka Paunović je naglasila da Ministarstvo ostaje posvećeno podršci lokalnim samoupravama i javnim preduzećima u realizaciji projekata koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana i održivom razvoju lokalnih zajednica.

„Ulaganja u energetsku efikasnost nisu samo pitanje ušteda, već i odgovornog upravljanja resursima i stvaranja stabilnijih i kvalitetnijih uslova za život građana“, poručila je ministarka.

Ministarstvo će, kako je istaknuto, i u narednom periodu nastaviti da kroz javne pozive pruža podršku projektima koji imaju konkretne i merljive rezultate na terenu.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

