Ministarka Mesarović u Negotinu: ”Negotin ide napred i mi ćemo punog srca to podržati”

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević posetile su danas opštinu Negotin i držale radni sastanak sa privrednicima, vinarima i poljoprivrednicima iz tog kraja.

U poseti Negotinu bili su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Mesarovićeva je rekla novinarima da je na sastanku razgovarano o razvoju infrastrukture, legalizaciji objekata i drugim aktuelnim temama.

“Nakon dve nedelje smo ponovo u Negotinu. Kao što smo i obećali našim privrednicima, poljoprivrednicima, vinarima, preduzetnicima da ćemo se sresti i u saradnji sa druga dva ministarstva da u budućnosti možemo brže i lakše rešiti probleme u njihovom poslovanju i izazove sa kojima se susreću”, rekla je ona.

Prema rečima Mesarovićeve, cilj je da svi sa kojima je danas razgovarano mogu da prošire svoja poslovanja, kao i kapacitete svoje proizvodnje.

– Mi jesmo predstavnici tri ministarstva, ali smo jedan tim Vlade Srbije koji sprovodi politiku Aleksandra Vučića. Ovo će u budućnosti biti redovan koncept naših susreta i dijaloga sa privrednicima, preduzetnicima i poljoprivrednicima u cilju da rešimo niz problema – naglasila je ona.

Mesarovićeva je dodala i da je današnji sastanak realizovan na inicijativu predsednika opštine Vladimira Veličkovića, kome je zahvalila na tome.

“Negotin ide napred i mi ćemo punog srca to podržati i u narednom period”, poručila je ministarka privrede.

Mesarovićeva i Sofronijevićeva će zajedno sa delegacijom Ministarstva poljoprivrede obići i kompaniju Elixir Group Prahovo.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

