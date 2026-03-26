Ministarka Mesarović u Boru: Bespovratna sredstva za razvoj malih biznisa u selima Zlot i Luka

Porpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović danas je tokom posete borskim selima Zlot i Luka uručila malim privrednicima, Žaklini Radulović i Zoranu Krciću, rešenja o dodeli bespovratna sredstva za razvoj njihovog poslovanja.

Mesarovićeva je u selu Luka uručila rešenje o pružanju bespovratnih sredstava na osnovu Programa finansijske podrške ženskom preduzetništvu na selu preduzetnici Žaklini Radulović koja se bavi sakupljanjem i otkupom šumskih plodova.

“Posebno sam ponosna što smo ispunili još jedno obećanje našeg predsednika, gospodina Aleksandra Vučića. Pre neke nepune dve nedelje je razgovarao sa gospođom Žaklinom, našom divnom preduzetnicom koja je predočila neke svoje potrebe kako bi mogla da širi i da razvija svoje poslovanje, kako bi mogla da uposli još žena baš iz ovog sela”, istakla je Mesarovićeva.

Ministarka je istakla da su sredstva koja su ovoj preduzetnici dodeljena u potpunosti bespovratna, jer je namera da budu namenski uložena u opremu, dugotrajna obrtna sredstva, kao i da će zahvaljujući iznosu od milion dinara na osnovu ovog konkursa Radulovićeva proširiti svoju poslovanje i uvesti delatnost keteringa, čime će otvoriti nova radna mesta.

Ona je istakla da za ovaj konkurs, koji je još uvek otvoren, vlada veliko interesovanje i pozvala preduzetnice iz ruralnih područja da se prijave.

“Do prošle godine je bilo do 500.000 dinara bespovratnih sredstava. Kada je predsednik Republike video kolika je zainteresovanost i koliko žena se javlja na taj konkurs, zahtevao je od nas da udvostručimo taj iznos, tako da je po aktuelnom konkursu do milion dinara bespovratnih sredstava”, istakla je Mesarovićeva.

Preduzetnica Žaklina Radulović zahvalila je predsedniku Vučiću i ministarki Mesarović na ispunjenom obećanju od pre dve nedelja kada je u razgovoru sa Vučićem tokom njegove posete iznela svoju ideju za razvoj poslovanja.

“Predsednik je slušao, preneo je to našoj ministarki Adrijani Mesarović, jako brzo su me kontaktirali, i eto danas su doneli rešenje gde je nama ispunjeno to što smo tražili”, rekla je ona.

Prvi na listi SNS za lokalne izbore 29. marta u Boru Radiša Petković naveo je da se Radulovićeva dugi niz godina bavi privatnim preduzetništvom i da je siguran da će joj podsticaj mnogo značiti u proširenju posla.

“Inače, jedna od uspešnih žena koja se, moram to da naglasim sa velikim zadovoljstvom, iz grada vratila na selo i počela da gradi svoj privatni biznis, što uopšte nije jednostavno ni lako, a sa druge strane država je to prepoznala”, dodao je Petković.

On se nada, kako je rekao, da će u budućnosti u ime Grada Bora moći da podrži Žaklinu i sve žene koje imaju nameru da se bave privatnim poslom.

Mesarovićeva je prilikom posete selu Zlot uručila rešenje o pružanju bespovratnih sredstava na osnovu Programa finansijske podrške porodičnim preduzećima i preduzetnicima u iznosu od skoro 700.000 dinara za razvoj poslovanja gazdinstva “Krcino zlato” Zorana Krcića koje se bavi proizvodnjom sireva.

Ministarka je navela da će sredstva biti uložena u nabavku opreme koja je ovom domaćinstvu neophodna kako bi zaokružili proces i povećali kapacitete, kao i da je pozvala Krcića da se prijavi i na aktuelan program kojim se stimuliše proizvodnja sira i drugih mlečnih proizvoda od sirovina proizvedenih u Srbiji.

“Na taj način, kroz dodatna bespovratna sredstva, ali i povoljna kreditna sredstva, može da proširi svoju proizvodnju. On je veoma prepoznat, pogotovo na lokalnom tržištu, po svojim veoma specifičnim proizvodima, svakako po kvalitetu i želimo da ga Srbija vidi i da Srbija dalje proba njegove proizvode”, istakla je Mesarovićeva.

Ona je naglasila da je politika afirmacije prerađivačke delatnosti u malim mestima značajna jer od nosilaca tih delatnosti na lokalnom nivou zavisi mnogo porodica.

“Upravo u slučaju gospodina Zorana i njegove proizvodnje sira, nekoliko desetina njegovih dobavljača mleka, od kojih vrši nedeljni otkup od oko 500 litara, zavisi od njegovog rada, odnosno od njegovog poslovanja, tako da šireći njegovo poslovanje, širićemo svakako i potrebe, odnosno povećavati potrebe za otkupom svežeg mleka, što je svakako naš cilj”, istakla je Mesarovićeva.

Ministarka danas u Boru obilazi i preduzeće “Lak žica DOO”, a sastaće se i sa predstavnicima Elektrodistribucije Srbije i Grada Bora.

Zajecaronline/Tanjug

