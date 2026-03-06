Ministar Glamočić u Boru: Sastanak sa poljoprivrednicima u skupštinskoj sali Gradske uprave

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Dragan Glamočić danas je posetio Bor.

Poseta je započeta sastankom u sali Gradske uprave, gde je ministar razgovarao sa više od 50 poljoprivrednih proizvođača iz ovog grada i okolnih mesta o aktuelnoj situaciji u poljoprivredi, državnim merama podrške i mogućnostima za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na istoku Srbije.

Glamočić je istakao da su razgovori sa poljoprivrednicima uvek prilika da se čuju konkretni izazovi sa terena, ali i brojne konstruktivne ideje.

Jedna od glavnih tema razgovora, kako je naveo, bila je obaveza pravdanja podsticaja računima.

Poljoprivrednike iz Borskog okruga posebno su interesovala pravila pravdanja kada je reč o livadama i pašnjacima, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Na sastanku je dogovoreno da će pojedine višegodišnje kulture, poput lucerke i deteline, biti izuzete od obaveze pravdanja računima, imajući u vidu specifičnost njihove proizvodnje i činjenicu da poljoprivrednici teško mogu da opravdaju troškove za ove kulture.

“Postigli smo dogovor kako ćemo ubuduće raditi kada je reč o ovim kulturama, kako bismo proizvođačima olakšali poslovanje i prilagodili procedure realnim uslovima na terenu”, poručio je ministar.

Na teritoriji Grada Bora registrovano je više od 2.500 poljoprivrednih gazdinstava koja obrađuju preko 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

“Iako je Bor grad sa relativno visokim primanjima, pa deo stanovništva odustaje od poljoprivrede, postoji i značajan broj proizvođača koji žele da ostanu u ovom sektoru i unapređuju proizvodnju, a u budućnosti treba više ulagati u kvalitetnije proizvode sa većom dodatom vrednošću”, rekao je Glamočić.

On je naglasio da je Ministarstvo poljoprivrede, samo tokom prošle godine poljoprivrednicima u Boru isplatilo skoro 300 miliona dinara.

Jasan pokazatelj da državna podrška stiže do vrednih i aktivnih poljoprivrednih proizvođača.

Ministar je podsetio da je u toku najveći javni poziv u poljoprivredi za podsticaje od 18.000 dinara po hektaru.

Posebno je istakao da je ovo prvi put da se ne čeka kraj javnog poziva, već da se zahtevi obrađuju po prijemu, a sredstva isplaćuju odmah, pa su pojedini proizvođači već dobili rešenja i novac na svojim računima.

Najavio je i da će u utorak biti raspisan javni poziv za najpovoljnije subvencionisane kredite sa kamatnim stopama od 0 do 3 odsto.

Kako je ministar objasnio, za mlade do 40 godina i žene kamata će iznositi jedan odsto, dok će krediti za nabavku đubriva biti odobreni sa kamatom od 0 odsto.

Glamočić je rekao i da će danas u Službenom glasniku biti objavljene izmene i dopune Pravilnika o označavanju proizvoda, kojim se uvodi oznaka “100% iz Srbije”.

Cilj je jačanje domaće proizvodnje, promocije srpskih proizvoda i povećanja poverenja potrošača.

Pored toga, Ministarstvo je u završnoj fazi pripreme ugovora između proizvođača i prerađivača, odnosno otkupljivača.

“Ovim ćemo obezbediti veću sigurnost za naše poljoprivrednike, jer više neće moći da se desi da, recimo, otkup mleka bude otkazan preko noći ili da cena bude iznenada smanjena”, poručio je Glamočić.

Ministar je istakao da više nema blokada proizvođača mleka širom Srbije, izuzev u Bogatiću, gde je, kako je naveo, reč o politički motivisanim blokadama.

“Kriza u sektoru mlekarstva ne može da nestane preko noći, ali država čini sve što je u njenoj moći da pomogne proizvođačima. Mlekare više nemaju zalihe sireva jer su društveno odgovorne domaće kompanije pristale da otkupe sve viškove, a Ministarstvo je pomoglo mlekarama u plasmanu sireva u trgovinskim lancima. Napravili smo prvi korak ka rasterećenju tržišta i oslobodili prostor za dalji otkup mleka. Država jeste i uvek će biti siguran partner poljoprivrednicima koji žele da unapređuju proizvodnju i razvijaju svoja gazdinstva”, zaključio je ministar Glamočić.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

