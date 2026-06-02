Vučić otkrio: “Ziđin gradi novu topionicu u Boru, obim prerade do 5 puta veći nego sada”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kompanija Ziđin planira izgradnju nove topionice u Boru kapaciteta oko 400.000 tona bakarnog koncentrata godišnje što bi, prema njegovim rečima, predstavljalo četiri do pet puta veći obim prerade u odnosu na sadašnji nivo.

Vučić je istakao da će se u toj topionici koristiti najmodernije mašine, kao i da će zagađenje biti na nuli.

“Danas je ono (zagađenje) minimalno, ali postoji. Tada će biti nikakvo, a prihodi neuporedivo veći“, rekao je Vučić.

On je istakao da je jedan od najvećih uspeha sadašnje vlasti kinesko preuzimanje većinskog vlasništvo nad RTB Bor i Železarom Smederevo, koji su u trenutku preuzimanja bili u lošoj finansijskoj situaciji.

“Zahvaljujući kineskoj kompaniji HBIS iz pokrajine Hbej mi imamo plate za 5.000 ljudi. I kada imaju velike gubitke, veće i od 300 miliona evra, oni ostaju u fabrici i redovno isplaćuju plate. Želim da to znaju ljudi u Srbiji”, rekao je Vučić.

On je istakao da su među šest najvećih izvoznika iz Srbije čak četiri kineske kompanije.

“Šta bismo radili u Zrenjaninu da nemamo Linglong? Šta bismo radili u Loznici? Ukinilu su nam Viskozu u kojoj je nekada radilo 12.000 radnika, sve fabrike su uništili. Ja sam lično doveo Mint u Loznicu, čovek je napravio grad u gradu”, rekao je Vučić.

On je istakao da će u Loznici posao dobiti još 500 ljudi i više od 200 u Šapcu kada počne proizvodnja robota.

“Doveli smo i američku kompaniju Adient u Loznicu. Ne možete da se igrate sa životima ljudi, ne možete da se vodite radničkim samoupravljanjem. Ja radnike cenim i volim. Radnici su ti koji nose ovu zemlju napred, ali mi moramo da imamo jasnu, jasnu politiku šta je posao poslodavca, a šta je posao radnika”, rekao je Vučić.

Ukazao je da je neophodna borba za radnička prava, ali na jedan realan način, ne zasnovana na floskulama.

“Ne izmišljotinama ili maltretiranjem poslodavaca, jer na kraju šta ćemo da radimo kad uništimo i taj privatni sektor? Šta ćemo da radimo, da uvezemo sve radnike iz inostranstva?“, upitao je Vučić.

On je ukazao da već sada imamo veliki broj radnika iz inostranstva, jer naši ljudi, kako kaže, ne žele da rade za početnu platu od 90.000 dinara.

“Ja mislim da i to nešto govori, ali neko se borio za to i neko je to uradio. Zato moramo da guramo napred i zato nam je obrazovanje toliko važno“, zaključio je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

