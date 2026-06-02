Prvi Festival umetničke muzike „Zaječarsko muzičko leto“ od 5. do 10. juna
Prvi festival umetničke muzike „Zaječarsko muzičko proleće” održaće se od 5. do 10. juna, na dve lokacije, u Centru za kulturu u Kotlujevcu i u Pozorišnom muzeju.
Svečano otvaranje počeće besedom akademika Svetislava Božića u 20 sati, u Centru za kulturu u Kotlujevcu, i nastaviće se klavirskim koncertom „Vizantijski mozaik u devet slika” Aleksandra Sinčuka.
U subotu, 6. juna, od 12 sati, u Pozorišnom muzeju, na programu je koncert učenika Muzičke škole „Stevan Mokranjac” Zaječar. Od 20 sati, u Centru za kulturu, posetioci će uživati u nastupu pijanističkog dua Milene Ćirić i Ane Veličković iz Zaječara i pijanističkog dua Her-Z-Dragomir Bratić i Sarah Skopljak – Beograd.
U nedelju, 7. juna, od 12 sati, u Pozorišnom muzeju, nastupiće Teodora Sandra Panajotidu, čelo, resital – Grčka.
Ponedeljak, 8. jun, donosi dva programa. Od 12 sati, u Pozorišnom muzeju, nastupiće Dušan Dimitrijević, gitara, resital – Beograd, a u 20 sati, u Centru za kulturu, biće priređeno muzičko-poetsko veče „Obećao si mi”. Učestvuju Mirjana Bobić Mojsilović i Tanja Banjanin, klavirska pratnja Goran i Goga Sandžakov.
U utorak, 9. juna, od 12 sati, u Pozorišnom muzeju nastupa Dušan Đorđević, harmonika, resital – Zaječar, dok će od 19 sati, u Centru za kulturu, nastupiti dva hora – Gradsko pevačko društvo „Stevan Mokranjac” iz Zaječara, dirigent Maja Milenković, i Aleksinački mešoviti hor „Šumatovac”, dirigent Dimitrije Golubović.
Poslednjeg dana Festivala, 10. juna, od 12 sati, u Pozorišnom muzeju, nastupa Milan Mitić, gitara, resital – „Meditacije”, a svečano zatvaranje biće upriličeno od 20 sati, u Centru za kulturu, koncertom solista opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ulaz je slobodan, a zbog ograničenog broja mesta, biće potrebno unapred rezervisati karte.
Organizator „Zaječarskog muzičkog proleća” je Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović”, a pokrovitelj je Grad Zaječar.
Zajecaronline/J.V.
