Miloš Milosavljević nije uspeo da se plasira u četvrtfinale kros-kantri sprinta na ZOI

Reprezentativac u nordijskom skijanju Miloš Milosavljević nije uspeo da se plasira u četvrtfinale u disciplini kros-kantri klasični sprint na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto je danas u kvalifikacijama zauzeo 87. mesto.

Milosavljević je trku u kvalifikacijama završio za 3:47.03 minuta. Ukupno je startovalo 95 takmičara, a u četvrtfinale se kvalifikovalo 30 najbržih.

Norveški skijaš Johanes Hesflot Klebo imao je najbolje vreme u kvalifikacijama (3:07.37).

“Dali smo sve od sebe i nadam se da smo opravdali očekivanja. Ovo je bila moja najbolja trka klasičnim stilom ikada, kada uporedim sa Svetskim kupovima”, izjavio je Milosavljević nakon debitantskog nastupa na ZOI, preneo je OKS.

Milosavljević će naredni nastup na ZOI imati 13. februara u trci na 10 kilometara slobodnim stilom.

Na ZOI nastupila je i Anja Ilić, koja je disciplini kros-kantri klasični sprint zauzela 86. mesto rezultatom 4:44.69.

“Moja prva trka na ZOI je prošla, mogu da kažem, u redu. Skoro cela staza je išla jako dobro, dobro sam se osećala, ali u drugom delu staze sam napravila jednu tehničku grešku koja me je koštala rezultata. Ali ovo je ipak moja prva trka i moram da budem zadovoljna i ponosna na sebe”, rekla je Ilić.

Anja Ilić će 12. februara nastupiti na ZOI u trci na 10 km slobodnim stilom.

Zajecaronline.com/tanjug/ N.B.

