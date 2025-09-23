Milojević: Radujemo se što Liga Evrope počinje baš sa Seltikom!

Radujemo se što sve počinje baš sa Seltikom na Marakani, mislim da ćemo se dobro pripremiti za tu utakmicu, izjavio je danas trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči meča sa Seltikom u Ligi Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 čas na stadionu “Rajko Mitić” ekipu Seltika u prvom kolu Lige Evrope.

“Seltik je ekipa koja je eliminisana u plej-ofu za Ligu šampiona, kao i mi. Prošle godine su bili učesnici LŠ. Mi imamo u grupi dosta ekipa koji mogu da igraju u formatu LŠ. Jaka su i dobra ekipa, radujemo se što sve počinje baš sa Seltikom na Marakani”, rekao je Milojević na konferenciji za medije u Beogradu.

Seltik je u plej-ofu za plasman u LŠ eliminisan od Kairata.

“Sigurno je Seltik je bio favorit, ali ima veći kvalitet nego što je odigrao protiv Kairata… Seltik ima dobru ekipu. I oni imaju nekih problema, traže se. Isto kao i mi. Mislim da ćemo se dobro pripremiti za tu utakmicu”, dodao je trener Zvezde.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

