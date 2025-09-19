Milojević: Nema favorita u derbiju!

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas pred 177. “večiti derbi” da nema favorita i da je svaka utakmica protiv Partizana priča za sebe.

Zvezda u meču 9. kola Superlige gostuje Partizanu u subotu od 19 časova.

Milojević je rekao da se ne slaže sa stavom trenera Partizana Srđana Blagojevića, koji je ranije danas rekao da je Zvezda veliki favorit u derbiju.

“Mišljenja sam da nekog izrazitog favorita u utakmicama Zvezde i Partizana nema. Nikad nije bilo. Utakmice između Partizana i Zvezde se igraju bez favorita”, izjavio je Milojević na današnjoj konferenciji za medije.

Dodao je da su, iako Zvezda u derbi ulazi sa maksimalnim učinkom od 18 bodova iz šest odigranih mečeva, dok Partizan ima 19 bodova iz sedam utakmica, “crno-beli” od početka sezone igrali jako dobro, što se videlo u evropskim utakmicama.

“Negde su neočekivano gubili, ali su igrali sa samopouzdanjem. Partizan je u ovom trenutku lider, imaju jednu nerešenu utakmicu, dosta golova daju, ali u Zvezdi je situacija da je veličina kluba takva da je uvek pritisak”, dodao je Milojević.

Dodao je da je Rade Krunić jedini fudbaler Crvene zvezde koji zbog povrede van konkurencije za derbi.

“Imam dosta igrača, što starijih, što mlađih. Imam slatke muke što se tiče sastava i ono što je za pohvalu je da su svi vredni. Svesni smo da imamo dosta stranaca, da može da ih igra samo njih četiri, da neki moraju da ostanu van protokola. Veliki su profesionalci i neko će sutra izostati, ne zato što kvalitetom to ne zaslužuje, nego što tako mora da bude”, naveo je Milojević.

Milojević je izjavio saučešće porodici i prijateljima nedavno preminulog bivšeg kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

