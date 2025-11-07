Milojević: ”Ako želite, evo daću ostavku odmah”

Ne znam da li ovo znači i kraj krize, nadam se da jeste. Ali, treba da uživamo u ovoj pobedi, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević posle trijumfa protiv Lila u Ligi Evrope (1:0).

“Sasvim je normalno da je došla kriza, na dnevnom nivou se suočavamo sa problemima. Pa, povrede? Da krenemo od Brage, tu je bilo ispod nivoa, protiv Radnika lopta nije htela u gol, protiv Vojvodine jedno od najboljih poluvremena, a onda se sve sruši”, istakao je Milojević na konferenciji za medije.

On je dodao da očekuje još bolje partije od štoperskog tandema Miloš Veljković – Tebo Učena, naveo da je Nemanja Radonjić posle duže vremena odigrao 80 minuta, da Marko Arnautović igra povređen, Bruno Duarte igra sa slomljenim palcem.

Na pitanje o njegovom statusu i “stalnim pričama” o njegovom odlasku Milojević je vrlo emotivno rekao da je to najmanji problem jer koliko vidi “svi žele da ode”.

“Ja nisam trener Zvezde, ja služim Zvezdi, u oba mandata, znate kako sam došao prvi put, kad niko nije hteo. Ja sam uvek tu, Zvezda je moja porodica. Ako želite, evo daću ostavku odmah, klub je ima, otići ću odmah, ali verujem da sam zaslužio više poštovanja. I verujem da je to uticalo i na igrače”, zaključio je Milojević.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!