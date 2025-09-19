Izdvajamo Sport Vesti

19.09.2025.
Melissa Jefferson-Wooden (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Melisa Džeferson-Vuden osvojila zlato na 200 metara u Tokiju

Američka atletičarka Melisa Džeferson-Vuden osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 200 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Džeferson-Vuden je 200 metara istrčala za 21,68 sekundi i došla do drugog zlata na ovogodišnjem prvenstvu, nakon što je pre pret dana bila najbrža na 100 metara.

Srebrnu medalju osvojila je Britanka Ejmi Hant sa 22,14 sekundi, a bronza je pripala Šeriki Džekson iz Jamajke sa 22,18.

