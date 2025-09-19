Melisa Džeferson-Vuden osvojila zlato na 200 metara u Tokiju

Američka atletičarka Melisa Džeferson-Vuden osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 200 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Džeferson-Vuden je 200 metara istrčala za 21,68 sekundi i došla do drugog zlata na ovogodišnjem prvenstvu, nakon što je pre pret dana bila najbrža na 100 metara.

Srebrnu medalju osvojila je Britanka Ejmi Hant sa 22,14 sekundi, a bronza je pripala Šeriki Džekson iz Jamajke sa 22,18.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…