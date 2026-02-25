MEKANE I VAZDUŠASTE GALETE: Evo u čemu je tajna

Bez jaja, bez mleka, a ipak mekane, lagane i pune ukusa.

Tajna je u gaziranoj mineralnoj vodi koja testu daje lakoću i mekoću.

Potrebno je:

300 g glatkog brašna

120 g šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo (10 g)

prstohvat soli

100 ml ulja

300 ml gazirane mineralne vode

rendana korica jednog limuna ili pola narandže

Po želji: 1 kašika kakaa (ako želite čokoladnu varijantu) ili 50 g sitno seckanih oraha.

Priprema galeta:

U većoj činiji pomešajte brašno, šećer, vanilin šećer, prašak za pecivo i so. U drugoj posudi sjedinite ulje i gaziranu mineralnu vodu, pa polako dodajte suvim sastojcima. Mešajte varjačom dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Gustina treba da bude malo gušća nego za palačinke – da lagano klizi sa kašike, ali da nije retka. Na kraju umešajte rendanu koricu limuna ili narandže. Zagrejte aparat za galete i blago ga premažite uljem. Sipajte smesu i pecite dok galete ne dobiju lepu zlatnu boju, oko nekoliko minuta, u zavisnosti od jačine aparata.

Zajecaronline.com/Trpeza.alo.rs/ N.B.

