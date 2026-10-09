Medved teško povredio dečaka, ubijene tri zveri u Rusiji

Nakon što je medved napao i teško povredio dečaka (15) tri medveda ubijena su u ruskom okrugu, blizu granice sa Kazahstanom, saopštilo je regionalno Ministarstvo prirodnih resursa.

“Nakon napada, tri medveda su ubijena u blizini područja. Teško je utvrditi da li je jedan od njih bio pravi. Ali istraga je trenutno u toku”, navodi se u saopštenju Ministarstva koje prenosi agencija RIA Novosti.

Regionalno Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je dečak zadobio teške povrede i da je podvrgnut složenoj operaciji, kao i da je njegovo stanje stabilno i teško.

Dečaka je medved napao u pčelinjaku, koji je oko 20 kilometara udaljen od grada Soltona. Nakon toga su tri tima specijalista sa dozvolom za odstrel medveda poslata na područje gde se incident dogodio. U Altajskom kraju i dalje traje potraga za medvedom koji ga je napao, u kojoj učestvuju lovci i policija.

Visok stepen uzbune zbog medveda proglašen je i u susednom Kuzbaskom okrugu, odnosno u osam okruga Kemerovske oblasti, saopštilo je regionalno Ministarstvo šumarstva i lova.

Takođe, u ovim okruzima otkazani su svi sportski i turistički događaji. A broj mobilnih radnih grupa, koje čine inspektori Ministarstva i profesionalni i amaterski lovci, povećan je sa 13 na 21.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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