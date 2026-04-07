Meč odluke u Areni: Crvena zvezda dočekuje ekipu Pariza

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Pariza u 36. kolu Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba u Evroligi, Crvena zvezda je 23. decembra u gostima poražena od Pariza (92:102).

Utakmica sa Parizom je za Crvenu zvezdu od ključne važnosti za dalju borbu i plasman u nastavak takmičenja u Evroligi.

“I analiza prve utakmice sa Parizom treba da pruži neke odgovore. Pre svega taj njihov kontranapad, čak i posle postignutih poena. Nismo dobro komunicirali u odbrani, zbunili su nas – kao i sve ostale ekipe, posebno u poslednje vreme, koje su favoriti. Oni su čak u odnosu na prošlog trenera još više ubrzali. To je sigurno problem svima, jer niko ne igra u takvom ritmu. Znamo i da je zagrađivanje koša važan faktor da bismo pobedili. Stalno pričamo ‘odlučujuća, odlučujuća’… Sad je stvarno odlučujuća utakmica. Za to nam je potrebna prava podrška ljudi koji dođu. Mnogo nam je značajan šesti igrač”, izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči meča sa Parizom.

Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 16 poraza, dok je Pariz na 16. poziciji sa skorom 14/21.

“Ranije smo gubili od njih, tako da smo mnogo naučili i sada smo bolji tim nego tada. Ali, biće potrebno da svi daju doprinos – da igramo presing po celom terenu, vršimo pritisak na njih, usporimo ih i pomognemo u zaustavljanju njihovih bekova koliko god možemo. Imamo mnogo dobrih igrača u timu, ali moramo da pronađemo balans, posebno kada šut ne ide. Moramo da budemo sposobni da igramo i spolja i iznutra. Ključno je pronaći taj balans i igrati timsku košarku. Mi moramo da pobedimo, to svi znaju”, rekao je košarkaš Zvezde Džoel Bolomboj.

Zajecaronline.com/ Tanjug/ N.B.

