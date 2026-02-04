„Marija uz tebe smo…“ FSS se oglasio zbog reprezentativke Srbije koja ima rak

Nedavno se pojavila veoma tužna vest u kojoj je objavljeno da srpska fudbalska reprezentativka Marija Vuković ima rak. Njen bivši klub Krila Sovjetov je to podelio, a sada se oglasio i Fudbalki savez Srbije koji joj je poslao podršku.

Iz kluba su naveli da je Marija Vuković otpočela sa lečenjem i da se nalazi pod medicinskim tretmanima, a nadaju se da će svojom snagom i borbenošću uspeti da pobedi ovu opaku bolest. Klub iz Samare je tražio od svojih navijača da pošalju poruke podrške, te da će svaka biti prosleđena Mariji.

Sada se zbog nje oglasio i Fudbalski savez Srbije.

– Reprezentativki Srbije i fudbalerki Krila Sovjetov, Mariji Vuković, nažalost je dijagnostifikovan rak. Fudbalski savez Srbije čvrsto stoji uz našu Mariju, uz poruku da ostane jaka i pobedi u najvažnijoj utakmici do sada. Marija, uz tebe smo. Želimo ti uspešan i što brži oporavak – stoji u saopštenju Fudbalskog saveza.

Репрезентативки Србије и фудбалерки ЖФК Крила Совјетов, Марији Вуковић, нажалост је дијагностификован рак. Фудбалски савез Србије чврсто стоји уз нашу Марију, уз поруку да остане јака и победи у најважнијој утакмици до сада. Марија, уз тебе смо! Желимо ти успешан и што бржи… pic.twitter.com/XAV7RzbMc4 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) February 4, 2026

Zajecaronline/Hypetv.rs/Telegraf

