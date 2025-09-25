Manje beba, manje umrlih: Statistika za prvih osam meseci u Srbiji

U Srbiji u periodu januar-avgust ove godine zabeležen pad živorođenih beba za 3,9 odsto, a bilo je i manje umrlih za 4,7 odsto, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Za period januar-avgust 2025. godine u Srbiji, broj živorođenih iznosio je 37.923.

U istom periodu prethodne godine bilo je 39.467 živorođenih ili za 1.544 manje.

Broj umrlih u Srbiji u periodu januar-avgust 2025. godine iznosio je 62.659, a u istom periodom prethodne godine 65.736, što je za 3.077 manje.

Prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih.

Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2024. i 2025. godini, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/tanjug/N.B

