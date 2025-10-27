Manastir Tumane: Svečano obeležen praznik Svetog Jakova Tumanskog, 2. novembra stižu Mošti Svetog Gavrila Gruzijskog

Juče je u manastiru Tumane, u prisustvu brojnog naroda, svečano proslavljeno upisivanje u crkveni kalendar praznika Obretenja moštiju Svetog Jakova Tumanskog.

Tom prilikom izvršeno je i presvlačenje moštiju svetitelja u novo odjejanije, a delići odežde podeljeni su vernom narodu na blagoslov.

Liturgiju je služio arhiepiskop požarevačko-braničevski Ignatije uz sasluženje mitropolit silivirskog Maksima, arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog Davida i episkoa topličkog Petra, uz sasluženje arhimandrita Dositeja, igumana manastira Grgetega, i brojnog sveštenstva iz Eparhije braničevske, Gruzijske i Bugarske pravoslavne crkve, kao i iz drugih eparhija naše pomesne crkve.

Iako je dan započeo lošim vremenom, narod je iz svih krajeva Srbije i regiona, poput reke, pristizao u Tuman, svedočeći da ova svetinja i danas, kao i kroz vekove, ostaje bastion vere, blagosloveno mesto nacije i dom koji sa ljubavlju prima svakog čoveka.

Na hiljade sabranih oko Gospoda i moštiju Svetog Jakova potvrdilo je da srpski narod čuva i živi tradiciju koja vodi ka budućnosti ka obećanom Carstvu Božijem.

U nadahnutoj besedi, iguman manastira arhimandrit Dimitrije poručio je:

„Mi smo ponosni što smo, kao nezasluženi dar Božiji, dobili privilegiju da u Tumanu čuvamo mošti Svetog Jakova, učenika Svetog Vladike Nikolaja.

Otkriće moštiju ovog Božijeg ugodnika probudilo je ljubav svih nas prema njemu, jer je bio čovek dvadesetog veka blizak i razumljiv savremenom čoveku, svedok vere, pokajanja i preumljenja.

Podsetiću i na reči blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je, kada je čuo vest o obretenim moštima Svetog Jakova, rekao: ‘Da sada ne idem na put, pravo bih otišao u Tuman da se poklonim njegovim moštima.’ Ove godine navršava se 850 godina od rođenja Svetog Save. Da bismo bili njegova deca, moramo svojim životom, trudom i radom posvedočiti da smo na njegovom putu.

Zato, deco srpska, deco svetosavska – držite se tog puta koji je u nas genetski utkan, jer smo potomci svetih predaka. Ne ustajte na svoju Crkvu, jer time bacate kamen na same sebe. Crkva ne deluje iz trenutka, nego iz perspektive večnosti.“

Tokom litije, pored moštiju Svetog Jakova Tumanskog, nošen je i delić moštiju Svete Petke, pronađen u zaostavštini blažene uspomene igumanije Serafime, uz zapis da su mošti donete iz manastira Svete Petke kod Ohrida, gde je mati Serafima punih devetnaest godina bila igumanija.

Manastir Tumane: 2. novembra stižu Mošti Svetog Gavrila Gruzijskog

2. novembra 2025. godine manastir Tumane biće domaćin još jednog velikog duhovnog događaja – dolaska moštiju Svetog starca Gavrila Gruzijskog, koje u Srbiju stižu kao dar bratske Gruzijske Pravoslavne Crkve.

Pre šest godina prvi put sam upoznao život i delo Svetog starca Gavrila čitajući njegovo žitije. Od tada je njegovo ime zauvek ostalo u mom srcu. Sa velikim blagoslovom, Gospod me je udostojio da posetim Gruziju i manastir Samtavro, gde počivaju njegove svete mošti. Sveti Gavrilo Gruzijski živeo je od 1929. do 1995. godine. Bio je naš savremenik i veliki podvižnik naše Crkve. Uzevši na sebe podvig jurodivosti „ludosti Hrista radi“ svedočio je živu veru, smirenje i ljubav koja preobražava duše. Zato je za nas veliki blagoslov što će mošti Svetog Gavrila stići u manastir Tumane. Ako Bog da, uz mošti Sv. Zosima, Sv. Jakova i Sv. Nektarija, one će postati još jedan duhovni svetionik naše svetinje, mesto utehe, isceljenja i mira za sve koji dolaze sa verom i ljubavlju- istakao je jeromonah Mihailo.

Zajecaronline/Manastir Tumane/N.B.

