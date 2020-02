Mali zaječarci pokazali starijima veštine iz prve pomoći (FOTO)

Članovi ekipe „Petlića” zaječarskog Crvenog krsta, sa dugogodišnjim saradnikom i volonterom Predragom Kocićem pokazali su starijim sugrađanima kako mogu sebi i drugima da pomognu usled nezgode, ali i da uvežbaju veštine iz prve pomoći.

Osnovne informacije o tome kako pozvati hitnu službu, ali i kako pružiti prvu pomoć kod srčanih tegoba i šta raditi dok lekar ne dođe, bile su samo neke od lekcija koje su stariji Zaječarci uspešno savladali uz pomoć najmlađih.

Na jednostavan način stariji sugrađani naučili su neka osnovna pravila, dok su najmlađi u ulozi edukatora zaista uživali.

Članovi ekipe „Petlića“ su učenici četvrtog razreda OŠ „Ljuba Nešić” u Zaječaru, a njihov kapiten Nikola Radisavljević kaže da mu je drago što su on i njegovi drugari uspeli da nečemu nauče starije.

Predrag Kocić, volonter Crvenog krsta Zaječar najavio je da će ekipa „Petlića“ svake druge nedelje starijim sugrađanima pokazivati osnovne veštine iz prve pomoći.

„Za starije ljude je ovo značajno, jer dok čekaju Hitnu pomoć, moraju da znaju kako da pruže prvu pomoć sebi ili nekom ko je u nevolji. Vrlo često se hitna služba zove i kada nije potrebno, pa ih ovako učimo upravo veštinama kako sami sebi mogu da pomognu“, istakao je Kocić.

On je najavio da će na narednom predavanju zaječarski „Petlići“ starijim sugrađanima demonstrirati kako treba da zaustave krvarenje.

Nakon predavanja iz prve pomoći, zaječarski penzioneri bili su u prilici da se oprobaju i u slikanju i prisustvuju likovnoj radionici slikara Ninoslava Jovanovića. Prema rečima Jovanovića, nakon završetka likovnih radionica, u planu je i izložba slika koje su tokom radionica i nastale.

Klub starih 65+ u Zaječaru je otvoren utorkom od 10 do 13 sati, četvrtkom od 17 do 20 i petkom od 10 do 13 sati. Svi zainteresovani građani u tim terminima mogu doći i postati članovi. Predavanja i radionice održavaju se u prostorijama Crvenog krsta, u Krfskoj ulici u Zaječaru.