„MALI SAM, ZA RAZLIKU OD VELIKIH, KOJI SU JOŠ MANJI!“ Aca Lukas zagrmeo i najavio još jedan nastup! (VIDEO)

Aca Lukas zagrmeo

Pevač ovog leta puni apsolutno svaki klub u kojem nastupa, a sada se oglasio novom važnom porukom za fanove.

Aca Lukas najavio je nastup u Bosni i Hercegovini, tačnije u Neumu.

„Dragi moji i drage moje, mi se vidimo u diskoteci Ce la vie u Neumu, 24. avgusta. Ove godine prvi put u Neumu. Folk Haus Bend i moja malenkost. Pošto sam ja mali, za razliku od velikih, koji su još manji. Aca Lukas – 24. avgust, Neum. Vidimo se!“, rekao je Aca u svom stilu, indirektno se obraćajući pojedinima sa estrade.



Aca Lukas zagrmeo i najavio još jedan nastup!

Podsetimo, sinoć je Aca mnogima sa estrade (kojima loše ide sa nastupima) održao lekciju nastupom u Modracu.

Već satima pre početka koncerta, obala jezera bila je preplavljena ljudima. Automobili su stizali iz svih pravaca.

Dugoočekivani koncert pored Jezera Modrac pretvorio se u pravi spektakl. Publika je bila oduševljena atmosferom koju je napravio Aca čim je kročio na binu.

SKENDERIJA

Aca Lukas će, zajedno sa dragim kolegama i prijateljima, Mirom Škorić i Miroslavom Ilićem, 1. novembra nastupati u Skenderiji. takođe velika imena. Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić pokazaće tada koliko su veliki.

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice. KARTE KLIKOM OVDE.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.