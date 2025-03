Mali: Prosečna plata u decembru 926 evra, ove godine biće i 1.000

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u decembru mesecu prosečna zarada u Srbiji iznosila je 926 evra.

Mali je to rekao na sednici Skupštine Srbije tokom koje su poslanici opozicije izazivali incidente i sve vreme nastavili da ometaju rad duvanjem u vuvuzele i pištaljke.

“Dakle, potpuno smo u dinamici da shodno programu Srbija 2025 u decembru narodne godine imamo prosečnu zaradu u Srbiji od 1000 evra. Kao što smo i obećali, i to je najvažnija vest za naše građane“, rekao je Mali.

Mali je istakao da je od 2012. do danas izgrađen isti broj kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica kao u periodu od 1945-2012.

“U periodu od 1945-2012. izgrađeno je 596 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. Od 2012. do danas 589. Izgaradili smo za 12 godina kao što je izgrađeno za prethodinih 67 godina. Trenutno gradimo 505 kilometara u Srbiji. To je život za građane Srbije, to je bolja budućnost za naše mlade, to je veća atraktivnost, veća konkurentnost naše privrede. Dakle, to je ono što menja Srbiju“, rekao je Mali.

Povećane penzije i minimalna plata

Podsetio je da su 1. decembra prošle godine povećane penzije za 10,9 odsto. Danas je prosečna penzija u Srbiji 326 evra, a 2012. je bila 202 evra.

“Takođe, od 1. januara krenuli smo i sa povećanje minimalne zarade. Podsetiću vas treću godinu za redom, dvocifreno povećanje minimalne zarade. Danas je minimalna zarada u Srbiji 53.529 dinara, u njihovo vreme bila je 15.700 dinara. Takođe, u njihovo vreme svaki četvrti u Srbiji bio je bez posla. Stopa nezaposlenosti bila je 25,9 odsto, a danas je na rekordnom nivou nešto malo iznad 8 odsto. Stopa zaposlenosti nam je rekordno visoka i to su stvari koje su potpuno promenjili Srbiju“, rekao je Mali.

Dodao je da imamo rekordne devizne rezerve, stabilan kurs proteklih 13 godina.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.