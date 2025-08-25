MAKRON IMA PORUKU ZA IZRAEL Francuski lider im sve sasuo u lice

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da su nedopustivi izraelski napadi na bolnicu u Gazi koji su izazvali smrt civila i novinara.

Makron je napisao na platformi X da civili i novinari moraju da budu zaštićeni u svim okolnostima.

“Mediji moraju da budu u mogućnosti da slobodno i nezavisno obavljaju svoju misiju kako bi izveštavali o sukobima”, naveo je Makron, pozivajući Izrael da poštuje međunarodno pravo.

Istakao je da je cilj postizanje trajnog prekida vatre u Pojasu Gaze, oslobađanje svih preostalih talaca koje drži Hamas i razoružanje te palestinske militantne grupe, kao i isporuka humanitarne pomoći Gazi.

Palestinski zdravstveni zvaničnici saopštili su da je u izraelskom napadu na bolnicu Naser ubijeno najmanje 20 osoba, među kojima je pet novinara, spasioci i zdravstveni radnici.

