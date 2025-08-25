PREDSEDNIK SRBIJE SE OGLASIO! Blokaderi i njihovi megafoni trebalo bi ovo da čuju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je na svom Instagram nalogu “avucic” snimak u kojem odgovora na pitanje novinara povodom pisanja glasila koje prenose blokadersku propagandu.

Vučić je odgovorio na pitanje novinara kako komentariše pisanje blokaderskih medija o navodnim katastrofalnim istraživanjima javnog mnjena i da je to razlog zašto pozova na dijalog.

Ja sam čovek koji im je bezbroj puta davao, trudio se da im da dobre savete. Nikada mi nisu verovali i nikada nisu želeli da ih saslušaju. Dobro bi bilo da da pokažu da istaživanja – saopštio je Vučić

– Meni istraživanja služe ne da bih se njima hvalio, ne da bih podizao lažni moral bilo kome. Meni istraživanja uvek služe da bih ispravljao sopstvene greške, da bih iz tog istraživanja naučio nešto o stavovima građana – rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da kakav će rezultat da bude videćemo kada se raspišu izbori.

– Znate, od moje majke sam naučio, ona mi je rekla “Sine, uvek prvo skoči, pa reci hop”. Ja bih im to preporučio, prvo pobedite na izborima pa se radujte – rekao je predsednil

– Nemojte da vam bude kao u Zaječaru, Kosjeriću ili Beogradu pre toga, kao i svaki put do sada – rekao je Vučić.

ZAJECARONLINE.COM/Alo/M.A/N.A