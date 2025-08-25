Krastavac bez gorčine? Evo jednostavnog rešenja

Krastavci su nezaobilazni deo letnje trpeze – osvežavaju, puni su vode i minerala, a uz to su lagani za varenje. Međutim, ništa ne može da pokvari salatu ili osvežavajuću užinu kao gorak krastavac.

Ta neprijatna gorčina potiče od prirodnih supstanci koje biljka proizvodi kada je pod stresom, ali srećom postoji način da je se rešite.

Kako se radi trik?

Odsecite vrh krastavca sa strane gde se nalazila peteljka – baš tu se najčešće nakuplja gorčina.

Uzmite odsečeni vrh i trljajte ga kružnim pokretima o ostatak krastavca.

Videćete kako se na preseku pojavljuje bela pena – veruje se da upravo ona “izvlači” gorčinu iz ploda.

Kada se više ne stvara pena, obrišite krastavac ili ga operite, i spreman je za jelo.

Da li trik zaista radi?

Iako naučnici nemaju potvrdu da ovaj postupak u potpunosti uklanja kukurbitacin (supstancu odgovornu za gorčinu), mnogi tvrde da im je ukus krastavca nakon ovoga znatno blaži. Zato je metoda i dalje popularna i prenosi se s kolena na koleno.

Kada koristiti ovaj trik?

Kada niste sigurni u svežinu kupljenih krastavaca. Ako primetite da krastavac ima jaču koru ili neprijatan miris kod peteljke.

Kao brz test – ako pena ima intenzivan miris, krastavac verovatno nije dobar za jelo.

Zajecaronline/Srbija Danas/N.B.

