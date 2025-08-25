Uragan juri ka Evropi – Donosi oluje i talase od 12 metara: Srbija na udaru ove opasne pojave

Uragan “Erin” približava se Evropi, a zapad kontinenta biće prvi na udaru. Ovakav uragan znatno će uticati na vremenske prilike u Srbiji. A kako stručnjaci najavljuju, od 28. avgusta sledi nam novi nalet vrućina, te će cela zemlja biti na udaru novog toplotnog talasa.

NOVI TOPLOTNI TALAS

Meteorološki sajt “Severe Weather Europe” najavio je da se širom zapadne Evrope, Velike Britanije i Irske prognoziraju nestabilni vremenski uslovi tokom narednih nekoliko dana. Jer će ostaci uragana Erin pogoditi Evropu ove nedelje, te su moguće oluje i talasi do 12 metara.

Nakon što je dostigao vrhunac jačine 5. kategorije, Erin se kretao istočno od Severne Amerike i okrenuo se ka Evropi kao intenzivan posttropski ciklon.

Sistem izaziva zabrinutost zbog potencijalne epidemije jakih vremenskih nepogoda krajem ove nedelje, poručuju meteorolozi. Evo kako će ovaj sistem uticati na vreme u Srbiji.

– Ostaci uragana Erin ostaće intenzivni do ponedeljka i utorka, sa centrom zapadno od Irske i Velike Britanije. Pre udara Erina. Temperatura u Velikoj Britaniji bi mogla dostići 30 stepeni tokom državnog praznika u ponedeljak pre nego što počne kiša.

Visoki talasi će pogoditi zapadne obale – objavio je “Severe Weather Europe”. piše Informer.

Toplo vreme će biti kratkotrajno u ponedeljak.

Tokom noći i utorka, prognozira se da će ostaci uragana Erin u početku doneti vlažnije i vetrovitije uslove u Irsku, Severnu Irsku, a zatim i u veći deo Velike Britanije.

U nedelju se Erin, koji sada deluje kao intenzivan posttropski ciklon, nalazio zapadno od Irske i jugozapadno od Islanda u severnom Atlantiku.

Satelitski snimci su otkrili njegovu impresivnu ciklonsku strukturu oko jezgra.

Erin vraća u Srbiji vreli afrički vazduh

Kako je meteorolog Ivan Ristić najavio, uragan Erin nam je pokvario želje o svežijem završetku avgusta. Jer se zahvaljujući ovom uraganu u Srbiju vraća vreo afrički vazduh od četvrtka 28. avgusta i na tri dana usloviće ponovo maksimalne dnevne temperature od 35 do 40 stepeni.

– Prema Evropi dolazi Erin uragan, a to znači da će on povući ponovo afrički vazduh sa juga i ponovo nam ide jače otopljenje.

U četvrtak i petak ove nedelje će zahvaljujući njemu biti tropski toplo, blizu 40 stepeni.

U Beogradu će duvati košava pa će biti oko 36 stepeni, malo će rashladiti. A gde bude manje vetra temperatura će biti viša temperatura. Opet će biti vrelo, to su ogromne promene temperatura – kaže Ristić.

Neočekivani topli talas zbog uragana Erin

Prema njegovim rečima, narednih dana uz porast temperatura stiže i velika velika količina vrelog vazduha iz Afrike. Ali će u subotu popodne da se naoblači. Biće kiše i pljuskova, a ponegde može da bude i lokalnih nepogoda.

– Toplotni talas koji dolazi je neočekivan zato što je on posledica uragana Erin, on nam je napravio tu promenu u prognozi. Inače ne bi bilo tako dramatično. I temperatura bi možda samo malo skočila na 32-32 stepeni. Ali će sad u petak biti 38-39 do 40 stepeni.

U subotu će još biti preko 35 stepeni, na zapadu i severu malo svežije. A onda popodne promena vremena.

Međutim, početkom septembra nema nekog velikog pada, niti velikog porasta temperatura.

Za jači pad mora da se pojavi ponovo polarni vrtlog i da hladan vazduh prodre kroz “bečka vrata” – kaže Ristić za Blic.

“Erin podržava vetrove uraganske snage”

Analiza NOAA Ocean Prediction Center (OPC) pokazala je da bivši Erin i dalje podržava vetrove uraganske snage, sa centralnim pritiskom procenjenim na oko 953 mbar do 18 UTC.

Sistem će ostati intenzivan i dobro organizovan od ponedeljka do ranih dana utorka, jer će glavni front uticati na Irsku i Veliku Britaniju.

Talas će se postupno kretati prema zapadnoj Evropi i širiti se dalje prema jugu-jugoistoku. Donoseći potencijalno teške vremenske uslove za severno mediteransko područje krajem ove nedelje. Nakon sredine nedelje probiće dublje u kontinent.

U Evropi se zbog toga očekuje dinamičnije vreme do kraja avgusta, koje će verovatno potrajati i početkom septembra.

ZAJECARONLINE.COM/Informer/M.A/N.A