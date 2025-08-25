Društvo Izdvajamo Servisne informacije Vesti

Uragan juri ka Evropi – Donosi oluje i talase od 12 metara: Srbija na udaru ove opasne pojave

25.08.2025.
Uragan juri ka Evropi - Donosi oluje i talase od 12 metara: Srbija na udaru ove opasne pojave
foto:pinterest

Uragan juri ka Evropi – Donosi oluje i talase od 12 metara: Srbija na udaru ove opasne pojave

Uragan “Erin” približava se Evropi, a zapad kontinenta biće prvi na udaru. Ovakav uragan znatno će uticati na vremenske prilike u Srbiji. A kako stručnjaci najavljuju, od 28. avgusta sledi nam novi nalet vrućina, te će cela zemlja biti na udaru novog toplotnog talasa.

Uragan juri ka Evropi - Donosi oluje i talase od 12 metara: Srbija na udaru ove opasne pojave

Vreme sutra Foto: pixabaya

NOVI TOPLOTNI TALAS

Meteorološki sajt “Severe Weather Europe” najavio je da se širom zapadne Evrope, Velike Britanije i Irske prognoziraju nestabilni vremenski uslovi tokom narednih nekoliko dana. Jer će ostaci uragana Erin pogoditi Evropu ove nedelje, te su moguće oluje i talasi do 12 metara.

Nakon što je dostigao vrhunac jačine 5. kategorije, Erin se kretao istočno od Severne Amerike i okrenuo se ka Evropi kao intenzivan posttropski ciklon.

Sistem izaziva zabrinutost zbog potencijalne epidemije jakih vremenskih nepogoda krajem ove nedelje, poručuju meteorolozi. Evo kako će ovaj sistem uticati na vreme u Srbiji.

Uragan juri ka Evropi – Donosi oluje i talase od 12 metara: Srbija na udaru ove opasne pojave

– Ostaci uragana Erin ostaće intenzivni do ponedeljka i utorka, sa centrom zapadno od Irske i Velike Britanije. Pre udara Erina. Temperatura u Velikoj Britaniji bi mogla dostići 30 stepeni tokom državnog praznika u ponedeljak pre nego što počne kiša.

Visoki talasi će pogoditi zapadne obale – objavio je “Severe Weather Europe”. piše Informer.

Toplo vreme će biti kratkotrajno u ponedeljak.

Tokom noći i utorka, prognozira se da će ostaci uragana Erin u početku doneti vlažnije i vetrovitije uslove u Irsku, Severnu Irsku, a zatim i u veći deo Velike Britanije.

U nedelju se Erin, koji sada deluje kao intenzivan posttropski ciklon, nalazio zapadno od Irske i jugozapadno od Islanda u severnom Atlantiku.

Satelitski snimci su otkrili njegovu impresivnu ciklonsku strukturu oko jezgra.

Erin vraća u Srbiji vreli afrički vazduh

Kako je meteorolog Ivan Ristić najavio, uragan Erin nam je pokvario želje o svežijem završetku avgusta. Jer se zahvaljujući ovom uraganu u Srbiju vraća vreo afrički vazduh od četvrtka 28. avgusta i na tri dana usloviće ponovo maksimalne dnevne temperature od 35 do 40 stepeni.

– Prema Evropi dolazi Erin uragan, a to znači da će on povući ponovo afrički vazduh sa juga i ponovo nam ide jače otopljenje.

U četvrtak i petak ove nedelje će zahvaljujući njemu biti tropski toplo, blizu 40 stepeni.

U Beogradu će duvati košava pa će biti oko 36 stepeni, malo će rashladiti. A gde bude manje vetra temperatura će biti viša temperatura. Opet će biti vrelo, to su ogromne promene temperatura – kaže Ristić.

Neočekivani topli talas zbog uragana Erin

Prema njegovim rečima, narednih dana uz porast temperatura stiže i velika velika količina vrelog vazduha iz Afrike. Ali će u subotu popodne da se naoblači. Biće kiše i pljuskova, a ponegde može da bude i lokalnih nepogoda.

– Toplotni talas koji dolazi je neočekivan zato što je on posledica uragana Erin, on nam je napravio tu promenu u prognozi. Inače ne bi bilo tako dramatično. I temperatura bi možda samo malo skočila na 32-32 stepeni. Ali će sad u petak biti 38-39 do 40 stepeni.

U subotu će još biti preko 35 stepeni, na zapadu i severu malo svežije. A onda popodne promena vremena.

Međutim, početkom septembra nema nekog velikog pada, niti velikog porasta temperatura.

Za jači pad mora da se pojavi ponovo polarni vrtlog i da hladan vazduh prodre kroz “bečka vrata” – kaže Ristić za Blic.

“Erin podržava vetrove uraganske snage”

Analiza NOAA Ocean Prediction Center (OPC) pokazala je da bivši Erin i dalje podržava vetrove uraganske snage, sa centralnim pritiskom procenjenim na oko 953 mbar do 18 UTC.

Sistem će ostati intenzivan i dobro organizovan od ponedeljka do ranih dana utorka, jer će glavni front uticati na Irsku i Veliku Britaniju.

Talas će se postupno kretati prema zapadnoj Evropi i širiti se dalje prema jugu-jugoistoku. Donoseći potencijalno teške vremenske uslove za severno mediteransko područje krajem ove nedelje. Nakon sredine nedelje probiće dublje u kontinent.

U Evropi se zbog toga očekuje dinamičnije vreme do kraja avgusta, koje će verovatno potrajati i početkom septembra.

ZAJECARONLINE.COM/Informer/M.A/N.A

Sve najnovije i najbrže vesti iz Zaječara ali i sve ostale vesti pratite jednim klikom.

Zaječar Online 

Preporučujemo:

Dodaj komentar