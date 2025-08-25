VUČIĆ SUTRA NA VAŽNIM SASTANCIMA! Evo sa kim sve će razgovarati predsednik!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 26. avgusta sa ministrom spoljnih poslova, frankofonije i dijaspore Republike Kongo Žan-Klodom Gakosom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će početi u 11.30 u zgradi Predsedništva.

Gakoso se danas sastao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem.

Predsednik Vučić prethodno će se sastati sa sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

