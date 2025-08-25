VEŽBANJE I ŠTITNA?! Kako intenzivna aktivnost utiče na hormone

Uvek se postavlja pitanja na koji način intezivno vežbanje utiče na hormone! Stručnjaci su rešili da daju odgovor na sva pitanja!

Nije tajna da kortizol ne sme da bude visok kod osoba koji imaju problem sa štitnom žlezdom! Ukoliko imate poremećen rad štitaste žlezde, prejaki treninzi nisu za vas!

Postoji sve više naučnih studija koje su ispitivale uticaj fizičke aktivnosti na štitastu žlezdu.

Istraživanja su pokazala da preterano, dugotrajno i naporno vežbanje može dovesti do disbalansa hormona štitne žlezde kod zdravih ljudi.

Umesto da se forsirate do iznemoglosti, štitastoj žlezdi mnogo više prijaju umerene i redovne aktivnosti. Nije cilj da se iscrpite, već da podstaknete telo na rad bez izazivanja stresa.

VEŽBANJE I ŠTITNA?!

Štitasta žlezda je „motor“ našeg metabolizma. Ona proizvodi hormone T3 i T4, koji regulišu našu energiju, telesnu težinu i raspoloženje.

Ipak, ova žlezda je izuzetno osetljiva na stres. Kada se telo nađe pod velikim opterećenjem, bilo da je to zbog iscrpljujućeg treninga ili životnih okolnosti, nadbubrežne žlezde proizvode hormon stresa – kortizol.

Povećan nivo kortizola direktno utiče na rad štitne žlezde. On može da poremeti ravnotežu hormona i uspori konverziju neaktivnog T4 u aktivni T3, koji je ključan za optimalno funkcionisanje organizma.

To znači da, umesto da se osećate puni energije nakon treninga, možete doživeti simptome poput hroničnog umora, debljanja i usporenog metabolizma.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Informer/N.B

