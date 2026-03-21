Majstori manipulacije: 4 horoskopska znaka koja stavljaju sebe na prvo mesto
Dok neki za sebičnost krive vaspitanje, astrolozi tvrde da položaj zvezda u trenutku rođenja stvara predispoziciju za stavljanje sebe na prvo mesto. Ne radi se nužno o zlobi, već o duboko ukorenjenom instinktu za ostvarenjem vlastitih ciljeva koji kod nekih znakova zasenjuje empatiju. Njihova unutrašnja vatra ponekad može sagoreti mostove i ostaviti druge da se osećaju zanemareno.
Ovan
Kao prvi znak zodijaka vođen Marsom, Ovan nosi energiju vođe s motom “ja prvi”. Njihov egoizam nije proračunat, već je posledica impulsivnosti i nestrpljenja. Jureći prema ciljevima, često nenamerno pregaze osećaje drugih. U raspravama su neumoljivi jer iskreno veruju da je njihov put jedini ispravan, a temeljna im je potreba da pobede i budu najbolji.
Lav
Vladar Lavova je Sunce, pa nije ni čudo što iskreno veruju da se svemir vrti oko njih. Njihov ego hrani se divljenjem i pažnjom, a poznata velikodušnost često je uslovljena time da se osećaju cenjeno. Kada neko drugi ukrade svetla pozornice, na scenu stupa povređeni ponos. Njihov svet je predstava u kojoj moraju igrati glavnu ulogu, a svaki pokušaj da im se ukaže na sebičnost doživljavaju kao lični napad, jer u njihovim očima, zaslužuju poseban tretman.
Škorpija
Egoizam Škorpije mnogo je suptilniji i opasniji. Glavna im je motivacija potreba za potpunom kontrolom nad situacijama i ljudima. Kako bi se zaštitili od ranjivosti, grade zidove i suptilno manipulišu ishodom kako bi sve išlo po njihovom planu. Od drugih očekuju apsolutnu odanost, dok ljubomorno čuvaju vlastite tajne i ne prezaju ni pred čim kako bi sačuvali svoju moć.
Jarac
Sebičnost Jarca je hladna, proračunata i usmerena na uspeh. Vođeni Saturnom, posvećeni su ostvarenju ambicija i sticanju statusa, a na tom putu emocionalne potrebe drugih postaju smetnja. Jarac procenjuje ljude prema njihovoj korisnosti: ili mu pomažete u napredovanju ili ste nebitni. Zbog predanosti poslu deluju hladno, a kada im je pozicija ugrožena, spremni su da ignorišu tuđe probleme, pa čak i sabotiraju konkurenciju.
Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs
