Majdanpek: Pijan i bez dozvole vozio traktor, pa udario u drugo vozilo!

Policija u Majdanpeku odredila je meru zadržavanja do otrežnjenja vozaču traktora starog 44 godine i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava.

Načinjena je velika materijalna šteta, a pijani traktorista, koji nema izdatu vozačku dozvolu, prošao je samo sa modricama i nagnječenjima.

Pijani vozač je imao 2,63 promila alkohola u krvi, vozio je krivudajući i najbrže što traktor može da ide, i zaustavio se kada se njegov traktor snažno zakucao u traktor koji je bio propisno parkiran .

Inače, Borska policija je zbog alkohola u krvi isključila trojicu vozača iz saobraćaja. Jedan vozač star 38 godina vozio je ”pežo* sa2,87 romila alkohola u krvi, jedan vozač ”forda” star 32 godine imao je 2,42 promila alkohola u organizmu, dok je Boranin star 28 godina upravljao ”sitroenom” sa 1,45 promila alkojhola u krvi.

Sva trojica su isključena iz saobraćaja, zadržana do orežnjenja i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave.

Zajecaronline/Kurir.rs/N.B.

