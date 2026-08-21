Luis Berger: Ekspo 2027 donosi Srbiji preko 9 milijardi evra i 359.000 novih radnih mesta

Ekspo 2027 doneće Srbiji stvaranje bruto dodate vrednosti u iznosu od 9,1 milijardu evra, 359.000 novih radnih mesta, 3,8 milijardi evra više poreza, pokazuju ključni rezultati Studije ekonomske, društvene i ekološke procene uticaja Ekspo 2027 konsultantske kuće Luis Berger.

Konsultant u kompaniji Luis Berger, Marko Ćulić, koji je predstavio studiju, istakao je da se očekuje povrat investicije oko 1,91 dinar na svaki investirani dinar javnih sredstava.u periodu od momenta pripreme do momenta legata, nasleđa, odnosno do 2037. godine.

Luis Berger: Ekspo 2027 donosi Srbiji preko 9 milijardi evra i 359.000 novih radnih mesta

Takođe je naglasio da se očekuje da Ekspo donese 359.000 poslova sa punim radnim vremenom. Ali i ističe da će upravljanje lokacijom u periodu nasleđa biti od izuzetnog značaja.

Što se tiče turističke potrošnje, Ćulić je naveo: “Procene su da bi oko 1,65 miliona stranih turista trebalo da poseti Ekspo. Od čega oko 30 odsto bi bili dnevni turisti a ostatak bi bili turisti koji bi se zadržali u dužem periodu vremena. Takođe, pored turista, očekujemo i jedan broj delegata. Svi oni zajedno kreiraće turističku potrošnju koja se dalje kroz čitavu ekonomiju razliva kroz direktne, indirektne i indukovane efekte”.

Nakon održavanja specijalizovane izložbe očekuje se prenamena Zone A u Beogradski sajam, dok je planirano da Zona B zadrži postojeće sadržaje. Na mestu Zone E biće izgrađeni privatni komercijalni sadržaji – tržni centar, poslovni objekti. Planira se i formiranje četvrte zone u kojoj će biti novi stambeni objekti, komercijalni objekti i zabavni parkovi kao privatne inicijative.

Javna ulaganja u Ekspo kompleks procenjena su na 1,231 milijarde evra.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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