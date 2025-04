LOŠE VESTI ZA PLANINARE!

Nepal će izdavati odobrenje za uspon na Mont Everest samo planinarima koji su do sada uspeli da osvoje najmanje jedan vrh visine 7.000 metara u toj zemlji. Predviđeno je predlogom novog zakona čiji je cilj da se smanji preveliki broj prijavljenih alpinista, kao i da se poboljša bezbednos.

Nepal, čija ekonomija u velikoj meri zavisi od planinara i turizma, kritikovan je zbog toga što je dozvolio prevelikom broju alpinista, uključujući i one neiskusne, da pokušaju da se popnu na Everest. Vrh koji je visok 8.849 metara, preneo je Rojters. Zbog toga se često stvaraju dugi redovi planinara u “zoni smrti” u podnožju vrha, gde nema dovoljno prirodnog kiseonika. A sve to je dovelo i do povećanog broja smrti planinara.

Najmanje 12 njih je izgubilo život, a još pet je nestalo na obroncima Everesta 2023. godine, kada je Nepal izdao planinarima 478 dozvola. Novim zakonom se predlaže i da vodiči planinara mogu da budu isključivo državljani Nepala.

Neki od operatera koji organizuju međunarodne ekspedicije pozvali su, međutim, Nepal da ublaži kriterijume za izdavanje dozvola. Kao i da prizna i osvajanje nekog planinskog vrha od 7.000 metara koji se ne nalazi u toj zemlji. Takođe su predložili da vodiči planinarskih ekspedicija mogu da budu i iz drugih zemalja osim Nepala. Predlog novog zakona podnet je nacionalnoj skupštini, koja treba da se izjasni o tome.

ZajecarOnline/tanjug/J.V.

HYPE ZVEZDE

Prijavite se online putem linka OVDE, ali ako ne stignete da se prijavite – ne brinite, biće moguće i na licu mesta! Adrenalin, dobra energija i prilika da baš ti postaneš nova HYPE zvezda!

OBAVEZNO pripremi:

– 1 BRZU pesmu

– 1 SPORU pesmu

(ili dve brze, ako želiš da zapališ binu! )

Dajte sve od sebe i pripremite se da ZABLISTATE! Audicija u svim gradovima počinje u 12 časova. Vidimo se!