LJUDI ĆE SE ZAGREJATI U HLADNIM DECEMBARSKIM NOĆIMA UZ NAJBOLJE KONCERTE! Miroslav sprema spektakl u Sava centru!

Miroslav sprema spektakl u Sava centru!
Miroslav Ilić nastupiće tradicionalno u Sava centru 10. i 11. decembra 2025. godine, a karte možete pronaći klikom na OVAJ LINK.
Legendarni pevač je pre nekoliko meseci još najavio druženje sa publikom, koju je pozvao da dođu i uživaju u njegovim pesmama
„Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo“, napisao je Ilić, koji će 10. decembra proslaviti 75. rođendan.
View this post on Instagram
„I ove godine slavimo moj rođendan. Jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, uzmite ulaznice na tickets.rs i vidimo se na još jednoj nezaboravnoj večeri„, završio je Miroslav.
Miroslav sprema spektakl u Sava centru!
Poznato je da, gde god da se pojavi, Ilić napravi atmosferu za pamćenje! Nema sumnje da će ljudi upamtiti i i ovogodišnje koncerte. Decembarske noći umeju biti hladne, ali se Miroslavljeva publika zagreje i upija najbolje emocije od slavuja iz Mrčajevca.
Podsetimo, Miroslav koncerte posvećuje i svojoj porodici. Njegova žena Gordana, njegova inspiracija je već pola veka, a oni imaju dvoje dece, sina Marka i ćerku Mariju.
Zaejcaronlne.com/Hypetv.rs V.M.
ČITAJTE NAS!
Dodaj komentar