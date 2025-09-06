LJUDI ĆE SE ZAGREJATI U HLADNIM DECEMBARSKIM NOĆIMA UZ NAJBOLJE KONCERTE! Miroslav sprema spektakl u Sava centru!

Miroslav sprema spektakl u Sava centru!

Miroslav Ilić nastupiće tradicionalno u Sava centru 10. i 11. decembra 2025. godine, a karte možete pronaći klikom na OVAJ LINK.

Legendarni pevač je pre nekoliko meseci još najavio druženje sa publikom, koju je pozvao da dođu i uživaju u njegovim pesmama

„Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo“, napisao je Ilić, koji će 10. decembra proslaviti 75. rođendan.

„I ove godine slavimo moj rođendan. Jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, uzmite ulaznice na tickets.rs i vidimo se na još jednoj nezaboravnoj večeri„, završio je Miroslav.

Poznato je da, gde god da se pojavi, Ilić napravi atmosferu za pamćenje! Nema sumnje da će ljudi upamtiti i i ovogodišnje koncerte. Decembarske noći umeju biti hladne, ali se Miroslavljeva publika zagreje i upija najbolje emocije od slavuja iz Mrčajevca.

Podsetimo, Miroslav koncerte posvećuje i svojoj porodici. Njegova žena Gordana, njegova inspiracija je već pola veka, a oni imaju dvoje dece, sina Marka i ćerku Mariju.

