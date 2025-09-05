„ŠTA JE ROĐENDAN BEZ PESME, RADOSTI I VAS, MOJE VERNE PUBLIKE?“ Miroslav Ilić poziva publiku da ZAJEDNO NASTAVE TRADICIJU – uskoro koncerti u Sava centru!

Miroslav Ilić o rođendanskom koncertu

Miroslav Ilić održaće spektakularne koncerte 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava centru. KARTE PRONAĐITE KLIKOM OVDE.

Ovo je već postala tradicija, s obzirom na to da je publika naviknuta da 10. decembra, svake godine, uživa u Ilićevim vanvremenskim hitovima. Nema sumnje da je i ove godine zagarantovana dobra zabava, i da će se ljudi zagrejati u hladnim decembarskim noćima i upiti najbolje emocije od slavuja iz Mrčajevca.

Miroslav Ilić o rođendanskom koncertu

Legendarni pevač je pre izvesnog vremena putem Instagrama podelio sreću zbog predstojećeg događaja i pozvao publiku da mu se pridruže u hali.

„Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo“, napisao je Ilić, koji će 10. decembra proslaviti 75. rođendan.

„I ove godine slavimo moj rođendan. Jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, uzmite ulaznice na tickets.rs i vidimo se na još jednoj nezaboravnoj večeri„, završio je Miroslav.

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić sprema se za velike koncerte koji ga očekuju, sada već tradicionalno 10. i 11. decembra u Sava centru. Nema sumnje da će te dve noći biti za pamćenje svima koji uspeju da dođu do ulaznica.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.

SKENDERIJA

Aca Lukas će, zajedno sa dragim kolegama i prijateljima, Mirom Škorić i Miroslavom Ilićem, 1. novembra nastupati u Skenderiji. takođe velika imena. Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić pokazaće tada koliko su veliki.

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.