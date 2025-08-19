Lekari u neverici: Evo šta se dešava u telu kada svakog dana pojedete pet šljiva

Šljive važe za pravu riznicu vitamina i minerala, ali ih mnogi ne konzumiraju dovoljno često. Ipak, možda ćete promeniti navike kada saznate kakav efekat na organizam ima svakodnevno uživanje u pet plodova.

Jedna šljiva sadrži čak 84% vode, 0,6% proteina, oko 10% ugljenih hidrata i 2,1 g vlakana. Osim što su niskokalorične i gotovo bez masnoća, bogate su vitaminima A, C i E, kao i kalcijumom, magnezijumom i kalijumom.

Ako pojedete pet šljiva dnevno, evo kako će to uticati na vaš organizam:

SMANJUJE NIVO ŠEĆERA U KRVI

Šljive se povezuju sa niskim glikemjiskim indeksom što znači da vam mogu pomoći da kontrolišete nivo šećera u krvi i smanjite rizik od tip 2 dijabetesa.

POBOLJŠAVA MEMORIJU

Ako jedete pet šljiva dnevno, pomoći ćete vašem organizmu da se oslobodi negativnog dejstva slobodnih radikala koji loše utiču na naše pamćenje i memoriju.

ŠTITI SRCE

Jedna sveža šljiva u proseku sadrži 113 mg kalijuma. Ovaj mineral pomaže pri kontroli visokog krvnog pritiska, a time smanjuje rizik od moždanog udara.

POBOLJŠAVA I ŠTITI CELI DIGESTIVNI SISTEM

Suve šljive su odličan način da ubrzate varenje. Jedna od načina da ih jedete tokom cele godine je da potopite suve šljive u sveže prokuvanu vodu, ohladite i zamrznite.

JAČA KOSTI

Istraživači sa univerziteta Florida i Oklahoma su 12 meseci su testirali dve grupe žena u postmenopauzi. Jedna grupa je jela 100 grama suvih šljiva dnevno (oko 10 šljiva), a druga je jela 100 grama sušenih jabuka.

Obe grupe su konzumirale kalcijum i vitamin D kao dodatak. Rezultati su pokazali da je grupa koja je jela suve šljive imala znatno veću gustinu kostiju u kičmi i podlaktici.

POBOLJŠAVA ZDRAVLJE OČIJU

Šljive su jako važne za zdravlje očiju. Fitonutrijenti koji se nalaze u šljivama mogu da smanje rizik od nastanak makularne degeneracije ili žute mrlje, oboljenja koje pogađa uglavnom starije osobe.

Zajecaronline.com/Najzena/N.B.

