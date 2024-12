Kvar na mreži, devet ulica bez vode!

Devet ulica bez vode!

Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15 časova ostati devet gradskih ulica.

Vodu neće imati ulice 7. jula, Zagorska, Daruvarska, Argentinska, Gočka, Čačanska, Braće Jugovića, 25. maja, i 7. srpske udarne brigade.

Sutra opet planska isključenja struje

Od 08 do 10 časova bez električne energije u Zaječaru biće sledeće ulice: Ljubljanska od br 1. do br 20, deo Vardarske, deo Sokobanjske, Podgorička, Kostlačka, Salaška, Sarajevska, Raška, Novosadska, Hajduk Stanka, Timočki Kej i Međumurska od br 1 do br 9.

Od 10:30 do 12:30 časova bez električne energije u Zaječaru ostaće: nastavak Međumurske, Dr Hadžića, Kopaonička, Šibenička, Dr Miševića, Knjaževačka od br 38. pa naviše (prema jazu), Durmitorska od br 34. pa naviše (prema jazu), Vasilije Đ. Žarki i Ljubljanska od br 29. pa naviše (prema jazu), Argentinska, Braće Jugovića, Čačanska, Gočka, Mostarska, 25. Maj i Lakomička desno od jaruge ka centru grada.

Takođe, od 13 do 15 časova bez električne energije u Zaječaru biće sledeće ulice: Minićevska, Sutjeska, Glamočka, deo Vojničke od br. 99 pa naviše ka jazu, 7. Jula, Brestovačka, Drvarska, Zagorska, 7. Udarne Brigade, i deo Lakomičke levo od jaruge ka jazu.

Sve najvažnije servisne informacije iz grada Zaječara možete naći na linku.

ZaječarOnline/O.B.