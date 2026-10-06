Kvalitetniji džem u Srbiji: Donete izmene pravilnika o proizvodnji džema

Ministarstvo poljoprivrede donelo je izmene i dopune Pravilnika o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea.

Izmenom pravilnika se predviđa da će za kilogram džema biti potrebno najmanje 450 grama voćne pulpe ili pirea. Uz izuzetke za pojedine vrste voća, kao što su crvena i crna ribizla, šipurak, dunja, đumbir i marakuja, objavljeno je u Službenom glasniku.

U prethodnom pravilniku minimum za proizvodnju kilograma džema iznosi 350 grama voćne pulpe ili pirea.

Ranije upakovani i deklarisani proizvodi mogu da ostanu u prodaji najkasnije do 30. juna 2028. godine.

Kako je navedeno, izmene obuhvataju i naziv marmelade od citrusa, proizvode sa smanjenim sadržajem šećera, upotrebu koncentrisanih sokova i označavanje proizvoda.

Pravilnik je potpisao ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočič.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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