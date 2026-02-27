Kuvar otkrio tajnu: Evo kako da smrznuta pica bude ukusnija!

Mnogi posegnu za smrznutom picom kada im treba brz i jednostavan obrok. Međutim, i takva pica može imati ukus kao da je upravo izašla iz prave italijanske peći, tvrdi italijanski kuvar.

U podkastu američkog trgovačkog lanca „Trader Joe’s“ gostovao je Kristijan, italijanski pica-majstor koji još od 1994. godine iz Bolonje razvija i plasira pice za američko tržište. On je podelio jednostavan trik koji, kako kaže, pravi ogromnu razliku u ukusu i teksturi.

Ključni korak

Kristijan otkriva da je najvažnije da smrznutu picu ne stavljate odmah iz zamrzivača u rernu.

„Izvadite je iz zamrzivača, uključite rernu i sačekajte“, savetuje on. Drugim rečima, ostavite picu da se blago odmrzne dok se rerna zagreva. Taj kratki period na sobnoj temperaturi omogućava ravnomerno pečenje, hrskaviju koricu i smanjuje rizik da ivice zagore, dok sredina ostane nedovoljno pečena.

Za još bolji rezultat preporučuje:

Pečenje na vrlo visokoj temperaturi

Korišćenje kamena za picu

Ili tiganja od livenog gvožđa

Kraće vreme pečenja od onog naznačenog na pakovanju.

Dovoljno je da picu ostavite na kuhinjskoj radnoj površini dok se rerna ne zagreje. To je jednostavan trik koji može potpuno promeniti krajnji rezultat.

Zajecaronline.com/Najžena.alo.rs/ N.B.

