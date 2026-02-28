KURS EVRA ZA PONEDELJAK: NBS objavila informacije

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,3888 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak niži je za 0,1 odsto i iznosio je 99,4989 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 13,4 odsto, a od početka godine za 0,4 odsto.