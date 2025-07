KUHINJSKE KRPE VAM SMRDE? Dodajte ovo u mašinu za veš i rešite se zauvek neprijatnog mirisa!

Ako vam kuhinjske krpe i peškiri imaju neprijatan miris i ne znate kako da ga se rešite, postoji iznenađujuće jednostavan i jeftin trik! Upotrebite malo jednog napitka.

Zahvaljujući visokom sadržaju alkohola, votka deluje kao dezinfekciono sredstvo koje ubija bakterije i uklanja neprijatne mirise. Sve što treba da uradite jeste da dodate jednu šolju votke (250 ml) u mašinu za pranje veša, zajedno sa deterdžentom koji inače koristite. Tokom pranja i sušenja, alkohol ispari, a odeća ostaje osvežena i bez neprijatnih mirisa.

Stručnjaci potvrđuju da ovaj trik ne šteti ni mašini za veš ni tkanini, a rezultati su odlični. Najbolje stvari su često najjednostavnije, pa zašto ne biste probali ovu metodu za uklanjanje neprijatnog mirisa sa krpa i peškira.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

