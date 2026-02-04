Krivična prijava protiv Nebojše Čovića!

Nema mira u Sazonovoj 83, kao ni kraja svojevrsnom obračunavanju, na relaciji rukovodstvo nacionalnog Saveza – pojedinci.

U predvečerje Kupa Koraća – saznaje Sport klub iz pouzdanih izvora – dr Miloš Petronijević, predsednik Nadzornog odbora podneće krivičnu prijavu protiv dr Nebojše Čovića, predsednika Košarkaškog saveza Srbije!

Povod za ovakvu reakciju čoveka koji vodi Nadzorni odbor KSS je snimanje privatnog razgovora, kome je pribegao prvi čovek nacionalnog Saveza, a da o tome nije informisao sagovornika, niti zatražio dozvolu. Razgovor je vođen letos i sadrži poverljive podatke vezane za rad i funkcionisanje Saveza. Predsednik KSS se pohvalio na sednici Skupštine KSS 25. decembra prošle godine šta je uradio, čak i ponudio da pusti snimak razgovora, koji je sadržao poverljive podatke.

Na pomenutom okupljanju Skupštine, bilo je prisutno 29, a čak 24 delegata je spremno da potvrdi ono što je izjavio predsednik KSS.

Inače, Krivični zakon Republike Srbije, član 143 kaže da „zakon zabranjuje tonsko snimanje tuđih razgovora bez pristanka učesnika, kao i omogućavanje trećem licu da se upozna sa tako snimljenim materijalom“, pa sve može da završi kao predmet privatne tužbe, kako i najavljuje predsednik Nadzornog odbora.

Šta je razlog tajnog snimanja saradnika, pa nekoliko meseci kasnije čak i ponuda da se sve obelodani na zasedanju najvišeg tela KSS, nije poznato, ali ni slučajno. U svakom slučaju, ne stvara pravu, a još manje idiličnu sliku o krovnoj košarkaškoj organizaciji.

Zajecaronline/Sportklub/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.