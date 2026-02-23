KRAJ MINI ŠAMPONA U HOTELIMA: EU postepeno zabranjuje male bočice u hotelskim kupatilima

Hotelski mini šamponi biće zabranjeni od 2030. godine, a male, praktične bočice koje se nalaze u hotelskim kupatilima trebalo bi postepeno da nestanu širom Evropske unije, predviđeno je uredbom EU o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Od 1. januara 2030. godine, kompanijama više neće biti dozvoljeno da stavljaju na tržište bilo koju ambalažu navedenu u uredbi.

To uključuje ambalažu za jednokratnu upotrebu za kozmetičke, higijenske i toaletne proizvode. Ovo se odnosi na male bočice šampona i gela za tuširanje, losiona i kompleta za brijanje i zube, upravo onih proizvoda namenjenih za jednokratnu upotrebu koji se obično pružaju u hotelskim sobama, preneo je Bild.

Uredba EU je stupila na snagu od februara 2025, a primenjivaće se u svim državama članicama Evrope od avgusta 2026. godine.

Njen cilj je smanjenje ambalažnog otpada, promocija ponovne upotrebe i reciklaže i uspostavljanje jedinstvenih pravila unutar jedinstvenog tržišta.

Uredba sadrži opšte odredbe za izbegavanje ambalaže i istovremeno uključuje ciljane zabrane za sektore koji posebno intenzivno proizvode otpad, kao što su ugostiteljstvo i hotelijerstvo.

KRAJ MINI ŠAMPONA U HOTELIMA:

Koji će proizvodi biti detaljno uključeni još nije u potpunosti definisano, a Evropska komisija treba da objasni aneks smernicama i primerima, kao i da identifikuje moguće izuzetke, naveo je list.

Očekuje se da će ove smernice biti dostupne do februara 2027. što će omogućiti hotelskoj industriji i njenim dobavljačima da planiraju usklađenost pre nego što zabrane stupe na snagu 2030. godine.

Do tada ostaje princip da ambalaža za jednokratnu upotrebu, posebno dizajnirana za korišćenje u hotelskim sobama, mora postepeno da se ukine.

Za hotelske goste to ne znači da će u budućnosti morati da se odreknu toaletnih potrepština.

Uredba ne zabranjuje same proizvode, već određenu ambalažu za jednokratnu upotrebu. Hoteli mogu da pređu na sisteme dozatora koji mogu ponovo da se pune, što je već uobičajena praksa na nekim mestima.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.